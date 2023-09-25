طوابير المواطنين لعمل تفويضات للرئيس السيسي في دمياط

شهدت مكاتب الشهر العقاري في قرية شطا وفي مدينة دمياط الجديدة إقبالا من الأهالي والشباب لإبرام التفويضات للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة لمدة رئاسية مقبلة لمدة ست سنوات عقب إنتهاء المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن جانبه قال طلال الجمل أمين اعلام حزب مستقبل وطن في محافظة دمياط ، أن أعضاء الحزب وشبابه تسابقوا إلى الشهر العقاري من أجل توقيع واستخراج التفويضات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عقب انتهاء المؤتمر وبالفعل توجه أعضاء الحزب بصورة حاشدة إلى مكاتب الشهر العقاري خلال دقائق من انتهاء المؤتمر الصحفي وإعلان خريطة الجدول الزمني الانتخابات الرئاسية.

ومن جانبه قال وليد الغالي ، امين مساعد حزب مستقبل وطن في محافظة دمياط ، أن التشكيلات الحزبية في محافظة دمياط كانت أصحاب الخطوات الأولى من أجل عقد التوكيلات وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة جديدة موضحا أن أهالي وشباب دمياط يتزاحمون لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة

جدول انتخابات الرئاسة

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد جدول انتخابات الرئاسة لعام 2024، وذلك خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم الاثنين، وجاء الجدول كما يلي:

توثيق التأييدات التوكيلات الشعبية: حتى ١٤ أكتوبر

فتح باب الترشح: من ٥ أكتوبر إلى ١٤ أكتوبر، وإعلان القائمة النهائية للمرشحين: ٩ نوفمبر، وبدء الدعاية الانتخابية: من ٩ نوفمبر إلى ٢٩ نوفمبر (للخارج) وإلى ٨ ديسمبر (للداخل)،والتصويت في الخارج: ١ و٢ و٣ ديسمبر

،والتصويت في الداخل: ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر، وإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى: ١٨ ديسمبر.

كما تم بدء تصويت الإعادة في الخارج: ٥ و٦ و٧ يناير ٢٠٢٤

،وتصويت الإعادة في الداخل: ٨ و٩ و١٠ يناير ٢٠٢٤،واعلان نتيجة الإعادة: ١٦ يناير ٢٠٢٤.

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