السجن 7 سنوات لعامل هتك عرض طفلة بالبدرشين

عاقبت محكمة جنايات الجيزة -الدائرة رقم 2- المتهم «ف.ح.ي-عامل- 29 عام» بالسجن 7 سنوات، بتهمة التعدي على طفلة وهتك عرضها، بنطاق مركز البدرشين جوب محافظة الجيزة.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم «15276 /2022 ..والمقيدة برقم 4255 /2023 كلي جنوب الجيزة».. أن المتهم قام بالتعدي على المجني عليها الطفلة “ع.ب.ر- 17 سنة ” جنسيا، وهتك عرضها بدون رضاها، تحت تهديد السلاح، بقرية أبورجوان بدائرة مركز البدرشين.

وكان المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية أحال المتهم «ف.ح.ي- 29 عام»، الذي واقع الطفلة «ع.ب.ر» والتي لم تتجاوز 17 عاما، بأن اقتحم عليها مسكنها وأشهر سلاحا أبيض، في مواجهتها فبث الرعب في نفسها، وتمكن من شل مقاومتها، واقتادها لإحدى غرف مسكنها، وقام بالتعدي عليها جنسيا بدون رضاها، مستغلا غياب أسرتها عن المنزل، مما نتج عن ذلك حملها.