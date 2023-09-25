دورة تدريبية لإعداد قادة التنمية المستدامة من 20 دولة عربية بالجامعة البريطانية

استقبل الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، للمشاركة في فعاليات البرنامج التدريبى، بعنوان "إعداد قادة التنمية المستدامة" الذي ينظمه معهد إعداد القادة، بحرم الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وبحضور الدكتور خميسي حميدى، الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، والسيدة لينا البيطار، مديرة الإدارة العامة بالاتحاد، والسيدة دينا أبو رزق منسق اتحاد الجامعات العربية، وبمشاركة 140 طالب وطالبة من 20 دولة عربية.



وفى كلمته، أثنى الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، على نجاح هذا البرنامج التدريبي موجهًا الشكر إلى الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، على دعمه لهذا النشاط المهم الذي يضم العديد من طلاب الجامعات المصرية والعربية، كما وجه الشكر إلى رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، لرعايته هذا البرنامج التدريبي، معربًا عن العلاقة القوية التي تربطه بالجامعة البريطانية كونها صرحًا تعليميًا عملاقًا يدعم تطوير التعليم العالي المصري، كما توجه بالشكر إلي معهد إعداد القادة الذي يعد منارة تدريب الشباب والذي يسعى إلى بناء إنسان متكامل قادر أن يكون عنصر نافع فى المجتمع، مثنيًا على دور الجامعات العربية في تشجيع طلابها على المشاركة فى هذا البرنامج المهم.

وإشار "سلامة"، إلى أن التسجيل للدورة شهد اقبالًا كبيرًا فاق العدد المتوقع وهو ما يعكس مدي الحب والتوافق بين الأسر العربية، ولاسيما موضوع الدورة المتحور حول التنمية المستدامة، فهي حديث الساعة، ومستقبل الاجيال القادمة، مضيفًا أننا نستطيع مواجهة ذلك بإعداد الشباب، فهم بناة المستقبل، الذين يجسدون معاني الإبداع والإنجاز والتنافس والتميز، ويعملون على تحويل أفكارهم الخلاقة إلى أعمال ومشروعات مستقبلية ومستدامة، مؤكدًا على الدور الذي تلعبه مصر في إعداد أبنائها وامتداد دورها اليوم إلى الأشقاء العرب.



وأكد الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، أن الجامعة البريطانية، تستحق وبجدارة رعاية هذا البرنامج التدريبي، لأنها تمتلك رصيد كبير من الأنشطة والفعاليات الهامة لتحقيق التنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ مثل مشاركتها في قمة المناخ بشرم الشيخ COP27.

بدوره، استهل الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر كلمته، بالترحيب بالدكتور عمرو عزت، والدكتور كريم همام والطلاب المشاركين، مشيدًا بالدور الهام الذي يلعبه معهد إعداد القادة في دعم وتطوير مهارات الطلاب، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والذي لا يدخر أي جهد في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للطلاب.

وأكد الدكتور "لطفي"، أهمية تأثير العلاقات الإنسانية التي تنشأ بين الطلاب المصريين والعرب خلال البرنامج التدريبي، مشيرًا إلى ضرورة امتدادها بعد انتهاء التدريب، موضحًا ضرورة حصول الطلاب على هذة البرامج التدريبية التي تساهم في تأهيلهم وتوسيع مداركهم تجاه مختلف أوجه الحياة، وتفاعلهم بشكل كبير، الأمر الذي يخلق مساحات مختلفة لتبادل الرؤي ومناقشة الحلول.