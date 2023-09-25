«طعنة بالرقبة».. تفاصيل مقتل عامل خردة على يد صديقه بالمريوطية

انتقلت النيابة العامة بالجيزة، إلي مسرح جريمة قتل عامل خردة، بمنطقة المريوطية دائرة قسم الهرم بالجيزة، وكشفت معاينة النيابة إلي أن المتوفي كان يعمل في مجال جمع الكرتون ومخلفاته، ونشبت بينه وبين زملائه في نفس المجال مشاجرة استخدموا فيها الأسلحة البيضاء، نتج عن المشاجرة مقتل عامل يدعي “ أبو الدهب” بطعنة نافذة بالرقبة.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين علي ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ آلات المراقبة المتواجدة بالقرب من مكان الحادث، وسماع أقوال شهود العيان.

وبشأن الجثمان أمرت النيابة بعرضة علي الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحيه عليه، وإعداد تقرير حول ملابسات وأسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

بداية الواقعة بورود بلاغ إلي الأجهزة الأمنية بالجيزة من الأهالي يفيد وجود جثة عامل خردة وسط الشارع في منطقة المريوطية بالهرم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص عثر على جثة العامل بها قطع غائر بمنطقة الرقبة.

وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة جرت بين طرفين يعملان في مجال جمع مخلفات الكرتون، ما أدى إلى مقتل أحد الأطراف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.