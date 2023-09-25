سعر الذهب بمصر منتصف اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023

تواصل أسعار الذهب بالأسواق المحلية استقرارها، خلال التعاملات اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023.

كما أستقر أسعار الذهب عالميًا، حيث استقر سعر أونصة الذهب عند مستوي 1925 دولارًا.

حبث استقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوي 2526 جنيها.

كما جاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارآ عند مستوي 2210 جنيهات بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوي 1894 جنيها.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب 17656 جنيه.

حيث ساهم تثبيت كلا من البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي،

في عودة الهدوء إلى سوق الذهب المحلي لتسيطر التحركات العرضية على حركة الذهب خلال الفترة الحالية.

ويشهد الذهب تحركات دون اتجاه محدد معتمداً على العرض والطلب خاصة في ظل استقرار السعر العالمي للأونصة.

وأيضا استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

كما أن بعض الجهات المعنية تتجه إلي مطالبات، بمد فترة مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية لستة أشهر جديدة.