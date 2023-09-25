فلسطيني ينجح في ابتكار وحدة تحلية مطورة للمياه

يتفقد محمود المراحل النهائية لابتكاره الحديث لهذه الوحدة المطورة والمتنلقة لتحلية مياه الشرب قبل الشروع في نقلها لإحدى الجامعات في غزة، ابتكارٌ ترشح للفوز في مسابقة للحكومة الألمانية في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، بعد مميزات عدة لهذه الوحدة التي تعمل بالطاقة الشمسية وبقدرة إنتاجيه تصل لعشرة آلاف لتر من المياة النقية يوميًا.

يقول محمود لولو، مبتكر وحدة تحلية متنقلة لمياه الشرب: "محطة التحلية المتطورة هذه يمكن أن نشغلها على لوح طاقة شمسية واحد فقط، تستهلك 10% كهرباء مقارنه بالمحطات التقليدية التي تستهلك ما لايقل عن 10 ألواح كما أن هذه المحطة المتطورة تعمل على اي مصدر للمياه".

ورغم أن محطات التحلية التقليدية التي أطلعنا محمود على إحداها في مدارس غزة أثناء عمله في صيانتها، تملك نفس القدرة الإنتاجية لوحدة التحلية التي ابتكرها، إلا أن هذه المحطات التقليدية تعتمد على آبار المياه الجوفية لتحليتها وتستهلك نحو ثلاثة آلاف واط في الساعة مقارنه بـ300 واط فقط تحتاجها وحدة التحلية المبتكرة.

ووفقا الي موقع سكاي نيوز عربية": قال محمود"محطتنا المتطورة لتحلية المياه لا تحتاج إلى بئر مياه ولا تحتاج إلى كهرباء فلو تم تركيبها في هذه المدرسة سنوطوفر للطلاب مياه نقية وصالحة طوال الوقت ودون انقطاع".

هذا الابتكار المطور لتحلية مياه الشرب أهل محمود للحصول على تمويل من الوكالة الألمانية للتنمية لإنشاء شركته الخاصة لتحلية المياه بالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل، الذي اكد ممثلون فيه على جدوى المشروع في معالجة مشكلة تلوث المياه في غزة وتوفير استهلاك الطاقة.

يقول رمضان ابو لولي منسق المشاريع في الصندوق الفلسطيني للتشغيل: "غزة تعاني من شح في المياه الصالحة للشرب وشح في مصادر ومواد الطاقة لذلك فهذه المشاريع تأتي بشكل أساسي لتخفيف من هذه المشاكل والتقليل من الأعباء المالية على كاهل المواطن".