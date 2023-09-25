في اجتماع موسع.. محافظ دمياط تتابع تطوير مصنع أبو جريدة

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وعدد من ممثلى الهيئة العربية للتصنيع، ووزارتى التنمية المحلية والبيئة، حيث تناول الاجتماع استعراض للوضع الحالى لمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور.

وفى هذا السياق، بحثت "محافظ دمياط" آلية تطوير المنظومة فى ضوء خطة المحافظة لإنشاء مجمع متكامل للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بتمويل من وزارة التنمية المحلية، ووفقًا لنتائج الدراسات التى تم إعدادها للمنظومة فيما يتعلق بتقييم الأثر البيئى وطبيعة الموقع والتربة، كما ناقشت " المحافظ " آلية العمل بالمنظومة لتحقيق المعالجة المتكاملة، وذلك من خلال منظومة تكنولوجية تتضمن للتخلص من المخلفات الخطرة والدفن الصحى ووحدات تدوير المخلفات بأنواعها .

أكدت "الدكتورة منال عوض" حرص المحافظة على وضع إستراتيجية محددة لتطوير منظومة إدارة المخالفات من خلال تعزيز رؤى العمل بأفضل الممارسات طويلة المدى وإزالة أى تراكمات للمخلفات ومنع أى مخالفات للحفاظ على البيئة وسلامة وصحة المواطنين، مؤكدة أيضًا سعى المحافظة الدائم على إعداد دراسات بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والبيئة ، وذلك لمواجهة اى تحديات تواجه عملية تنفيذ منظومة متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات تتوافق مع المعايير البيئية.

قال الدكتور إسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط ، إن هناك خطوات موسعة في كافة الجهات التنفيذية، نحو تحسين الخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية و رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين و كفاءتها والتحول الرقمى و ميكنة الخدمات و المعاملات الحكومية لتحقيق معايير الحوكمة.

وأضاف نائب محافظ دمياط في تصريحات صحفية له ، أنه يتم تنظيم زيارات ميدانية لمتابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن في محافظة دمياط.

وأكمل نائب محافظ دمياط ، أنه تم متابعة منظومة عمل المراكز التكنولوجية والخدمات التي تقدمها للمواطنين والالتزام بالمواعيد القانونية لإنهاء تلك المعاملات، هذا بالإضافة إلى متابعة منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وطلبات بيان الصلاحية و رخص المحلات.

