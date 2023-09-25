بتكلفة 18 مليون يورو.. مياه الفيوم توقع عقد مشروع إنشاء محطة معالجة زاوية الكرادسة

وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والمهندس صلاح دغيدي عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة ماتيتو بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة الجديدة عقد إنشاء محطة معالجة زاوية الكرادسىة بنظام الحمأه التقليدية النشطة بتكلفة إجمالية ١٨ مليون يورو بطاقة تصميمية ١٣٢٠٠ م٣ /يومي لخدمة محطات رفع زاوية الكرادسىة ومنشية عبدالله والوقف الكبير والجلابة ضمن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للإستثمار ElP ومنحة من الاتحاد الأوروبي.

بحضور المهندس اشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU، والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة والمهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري "ستانتيك "، والمهندس حسين علي مدير تطويرالمشروعات بشركة ماتيتو

وأكد "النجار" أن الشركة إتخذت خطوات واسعة في إقامة مشروعات الصرف الصحي لتغطي نسبة كبيرة جداً من محافظة الفيوم لتلبية إحتياجات المواطنين من خدمات الصرف الصحي ومواكبة الزيادة السكانية والنمو العمراني وانعكاس للاهتمام الدولة بتحسين نوعية الحياة للمواطنين وتلبية متطلباتهم والحفاظ على البيئة والقنوات المائية العزبة من التلوث والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون .

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