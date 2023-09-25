مكتبة تنمية تصدر الطبعة المصرية من رواية "أسفار مدينة الطين"

صدر حديثًا عن مكتبة تنمية‬إصدار الطبعة المصرية من رواية "أسفار مدينة الطين"، للكاتب الكويتي الحاصل على جائزة البوكر العربية "سعود السنعوسي"‬، في تعاون مشترك مع منشورات مولاف.

ورواية ‫"أسفار مدينة الطين"‬، ثلاثية ملحمية على كتابين، ‫"سِفرُ العباءة"‬ و ‫"سِفرُ‬ التَبَّة"، يروي فيها المؤلف عن مهنة الصيد على ساحل الكويت في القرون السابقة، عن سفن التجارة التي صالت وجالت في غمار أمواج الخليج العربي والمحيط الهندي وصولاً إلى سواحل الهند، عن البيوت الطينية وموانئ الصيد وحكايات الأجداد والعمات، عن الدِّيرة وتيه "سليمان" ونصائح وحكمة "أم صنقور"، عن الأصول والجذور والهوية، غزلت جميعها بنولٍ بديعٍ من مداد قلم الكاتب، فقدم للقراء ملحمةً تاريخية من طرازٍ خاصٍ عن الكويت.

يذكر أن سعود السنعوسي وروائي كويتي، وعضو رابطة الأدباء في الكويت. فاز عام 2013 بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها السادسة عن روايته ساق البامبو التي حصدت جائزة الدولة التشجيعية في دولة الكويت عام 2012.، وهي رواية تتناول موضوع العمالة الأجنبية في دول الخليج. وقد اختيرت من بين 133 رواية مقدمة لنيل الجائزة.

وكتب السنعوسي في عدد من الصحف والمجلات الكويتية والخليجية، وانضم في عام 2018 لأسرة كتاب مجلة زهرة الخليج ينشر فيها مقالًا أسبوعيا.