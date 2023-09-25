توكيلات مرشحي الانتخابات الرئاسية.. مستقبل وطن يقدم خدمات تسهيلية للمواطنين

استقبلت امانة القاهره بحزب مستقبل وطن المواطنين للتيسير عليهم بمكاتب الشهر العقاري أثناء عمل التوكيلات لمرشحى الانتخابات الرئاسية.

بدأ آلاف المواطنين في القاهرة، التوافد علي مقرات الشهر العقاري لعمل توكيلات لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وفي مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتستعد الدولة خلال الأشهر المقبلة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

و سيعمل المرشحون المحتملون للحصول على تزكية 20 عضوا من مجلس النواب أو نيل تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، لتقديم أوراقهم للترشح كما ينص القانون.

IMG-20230925-WA0096

IMG-20230925-WA0095

IMG-20230925-WA0098

IMG-20230925-WA0101

IMG-20230925-WA0100

IMG-20230925-WA0097

IMG-20230925-WA0099

IMG-20230925-WA0102

IMG-20230925-WA0088

IMG-20230925-WA0090

IMG-20230925-WA0091

IMG-20230925-WA0092

IMG-20230925-WA0089

IMG-20230925-WA0085

IMG-20230925-WA0083