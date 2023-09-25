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الإثنين 25 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

توكيلات مرشحي الانتخابات الرئاسية.. مستقبل وطن يقدم خدمات تسهيلية للمواطنين

إستقبال المواطنيين
إستقبال المواطنيين
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استقبلت امانة القاهره بحزب مستقبل وطن المواطنين للتيسير عليهم بمكاتب الشهر العقاري أثناء عمل التوكيلات لمرشحى الانتخابات الرئاسية.
بدأ آلاف المواطنين في القاهرة، التوافد  علي مقرات الشهر العقاري لعمل توكيلات لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وفي مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتستعد الدولة خلال الأشهر المقبلة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

و سيعمل المرشحون المحتملون للحصول على تزكية 20 عضوا من مجلس النواب أو نيل تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، لتقديم أوراقهم للترشح كما ينص القانون.

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إجراء إنتخابات الانتخابات الرئاسية الرئيس عبدالفتاح السيسي
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