ترحيل موعد الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية الآداب جامعة المنيا بمناسبة إجازة المولد النبوي

صرح د. عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بأنه بناءً على قرار رئاسة مجلس الوزراء بأن يكون الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 إجازة رسمية للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

فقد تقرر ترحيل موعد الكشف الطبي لطلاب كلية الآداب (طالبات) المقرر لهم إجراءه يوم الخميس الموافق 28/9/2023 ليصبح يوم الأحد الموافق 1/10/2023، والآداب (طلبة) المقرر لهم إجراءه يوم الأحد 1/10/2023 ليصبح يوم الاثنين الموافق 2/10/2023، علي أن يتم الكشف الطبي للمتخلفين لجميع الكليات يوم الثلاثاء 3/10/2023.