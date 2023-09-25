محافظ الفيوم يوجه بحل مشكلة «الكهرباء» بمدرسة STEM

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشكيل لجنة من هيئة الأبنية التعليمية، وجهاز مدينة الفيوم الجديدة، ومديرية التربية والتعليم، تبدأ عملها غداً الثلاثاء، في مراجعة الملاحظات التي تم رصدها بمدرسة المتفوقين (STEM) وجميع مدارس مدينة الفيوم الجديدة، والوقوف على الآليات اللازمة لتلافي هذه الملاحظات في أسرع وقت ممكن، حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الكهرباء، بسرعة إعداد المقايسات اللازمة للتوصيلات الكهربائية الجديدة وتعلية قدرات المحول الكهربائي وتركيب عداد لمدرسة المتفوقين، وكذا إعداد المقايسات اللازمة لتركيب عدادات لجميع مدارس مدينة الفيوم الجديدة، على أن يتحمل جهاز مدينة الفيوم الجديدة تكلفة تركيب العدادات، كما هو الحال بالنسبة للوحدات المحلية في المدارس الواقعة بنطاقها، وذلك لضمان وصول التيار الكهربائي بشكل دائم ومستقر لجميع المدارس وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للتلاميذ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع مسئولي التربية والتعليم، والأبنية التعليمية، وجهاز مدينة الفيوم الجديدة، لبحث الملاحظات المتعلقة بالصيانة، وتوصيل التيار الكهربائي لعدد من المدارس، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أسامة أنور وكيل وزارة الكهرباء، والمهندسة سهام جمال الدين مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم، والمهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس زعزوع سرول زعزوع نائب رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة.

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، بسرعة موافاته بتقرير شامل بالملاحظات التي رصدتها اللجان المكلفة بالمرور على المدارس لمتابعة استعدادها ومدى جاهزيتها للعام الدراسي الجديد، وما تم استيفاء من هذه الملاحظات عن طريق هيئة الأبنية التعليمية، مشدداً على غلق جميع المدارس التي بها أعمال صيانة جسيمة تشكل خطراً على سلامة التلاميذ، ونقل تلاميذ هذه المدارس إلى مدارس بديلة قريبة من مدارسهم الأصلية، لحين إنتهاء كافة أعمال الصيانة، حرصاً على سلامة أبنائنا التلاميذ وعدم تعريض حياتهم للخطر.