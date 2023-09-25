الأحد.. انطلاق دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مجلس النواب للانعقاد الأحد 1 أكتوبر المقبل.

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم (408 ) لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد 16 من ربيع الأول سنة 1445 هجرية، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2023 ميلادية.

كشفت مصادر برلمانية أن مجلس النواب انتهى من جميع الاستعدادات لانطلاق دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وسط توقعات بانطلاق الجلسة الافتتاحية من مقر البرلمان الحالى بوسط البلد .

وأكدت المصادر أن المادة 274 من لائحة مجلس النواب تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

مادة 275 يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.

ومن المتوقع أن تنطلق الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع بتلاوة مقرر الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد ، يليها كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والتى من المنتظر أن تتناول تهنئة إلنواب ببدء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثانى وحثهم على التعاون مع الحكومة ودعم القيادة السياسية, يليها كلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية ثم يدعو رئيس المجلس الاعضاء التسجيل رغباتهم باللجان النوعية وإجراء الانتخابات باللجان على منصبي رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر .