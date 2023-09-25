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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بالصور.. استمرار تنافس العروض على جوائز «كلباء للمسرحيات القصيرة»

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة تنافست ثلاثة عروض على جوائز تلك الدورة التي يرأس لجنة تحكيمها اللبناني ربيع شامي، وتضم في عضويتها من الإمارات أحمد المازم وأحمد بوصيم ومن الأردن شفاء الجراح وآلاء حماد.
وكان أول المتنافسين العرض المسرحي "مكان مع الخنازير" تأليف أثول فوجارد، إعداد محمد الهجرسي، تمثيل حنان دحلب، صفوت الغندور و ديكور عبد الكريم عوض، أداء حركى وموسيقى باسم عادل، إخراج حنان دحلب.
بالإضافة إلى العرض المسرحي "حيوات" مأخوذ عن نص "اعترافات زوجية، للمؤلف إريك إيمانويل شميت، إعداد كمال بدر، تمثيل شادي ياسين، ميس عدنان، سينوغرافيا كنان جود، إخراج محمد التركماني.
واختتم العرض المسرحي "الخادمات" تأليف جان جينيه، تمثيل هبة ديب، سميحة ماجد، إخراج هبة ديب فعاليات هذا اليوم.
يقام المهرجان تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتنظيم من إدارة المسرح بدائرة الثقافة في حكومة الشارقة ويحتضن أنشطته المركز الثقافي لمدينة كلباء ويعني المهرجان برعاية وتأهيل وإبراز المواهب المسرحية.

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مسرح عروض فعاليات الامارات مهرجان كلباء
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