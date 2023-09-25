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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مكتبة الإسكندرية تستقبل إهداءات من كتب الرئيس الصيني "شي جين بينج"

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية تستقبل إهداءات من كتب الرئيس الصيني
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استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية اليوم وفدًا من المجموعة الصينية للإعلام الدولي ومكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني.
وقام الوفد بإهداء مكتبة الإسكندرية مجموعة إصدارات الرئيس الصيني "شي جين بينج" بلغات مختلفة.

وأعرب الدكتور أحمد زايد عن سعادته بهذا الإهداء، لافتًا إلى أنه يتطلع إلي مزيد من التعاون من خلال إنشاء برنامج بين المكتبة والمجموعة الصينية للإعلام الدولي لترجمة عددًا من كتب الأطفال إلى اللغة العربية.

وقال قاو أن مينج؛ نائب رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، إن المجموعة ترغب في تعزيز سبل التعاون مع المكتبة وذلك من خلال المشاركة بمعرض كتاب مكتبة الإسكندرية الدولي، مؤكدا أن مكتبة الإسكندرية تعتبر منارة للعلم.

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احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الرئيس الصيني شي جين بينج الرئيس الصيني مكتبة الإسكندرية
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