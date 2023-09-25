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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حزب المؤتمر: الهيئة الوطنية للانتخابات تسعى إلى تحقيق النزاهة والشفافية

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر
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أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ومؤسس مجلس القبائل العربية، أهمية دور الهيئة الوطنية للانتخابات، مثمنا دورها في الاستعدادات الكاملة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح جزب المؤتمر في بيان له اليوم،  أن الهيئة الوطنية للانتخابات تسعى إلى تحقيق النزاهة والشفافية أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك من خلال الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالانتخابات علاوة على السماح لمنظمات دولية بمتابعة عملية إجراء الانتخابات .
وأضاف رئيس حزب المؤتمر ، أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية بمثابة ضمان حقيقي وواضح على نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعدم انحياز الدولة لمرشح دون آخر.

وطالب حزب المؤتمر جموع الشعب المصري  بضرورة المشاركة في عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاختيار رئيس الجمهورية لاستكمال الدولة السير في تحقيق التنمية المستدامة.
يشار إلى أن أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من ذات الشهر

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حزب المؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المقبلة
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