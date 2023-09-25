دانيال أربازويسكي يختتم ورشة "الحكي وحركة الجسد" بالإسكندرية المسرحي

اختتم الفنان والمدرب المسرحي دانيال أربازويسكي، فعاليات ورشة "الحكي وحركة الجسد"، اليوم الإثنين، ضمن فعاليات الدورة الـ13 لمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي.

جلس المشاركون في دائرة مستديرة لطرح عدد من الأسئلة على المدرب حول التمثيل والتدريب المسرحي، بعد التحدث عن مشواره الفني في المسرح منذ البداية.

وتحدث دانيال عن فكرة التفضيلات الشخصية في اختيار العمل الفني، فليس من الضروري أن يشارك الممثل في كل أنواع العمل المسرحي بل يستطيع أن يختار ما يناسبه من أدوار ومن قصة يحكيها.

وفيما يخص دوره كعضو لجنة تحكيم، فهو يحكم من وجهة نظره إذا ما كان العرض جيد ام لا، لكن ذلك لا يعبر بالضرورة عن إذا ما كان العرض جيد أو سئ بشكل عام.

وبالنسبة لتمثيل دور لم نعيشه أو نعرفه من قبل مثل تمثيل دور ملكة بريطانيا أو دور شبح، أوضح دانيال، أن دور الممثل ايجاد طريقة إبداعية لنقل هذه التجربة للجمهور.

كما بدأ تمرين ثنائي بين المشاركين بحيث يصافح كل شخص شريكه ويتحدث معه في محاولة منه لبناء علاقة حميمة، ثم يتبدل الشركاء بشكل مستمر بطريقة عشوائية، ويهدف هذا التمرين إلى تدريب المشاركين على بناء علاقات مع الجمهور ومع زملاء العمل أثناء العرض المسرحي.

وبعد ذلك بدأ المشاركون في تمرين ارتجالي ثلاثي، بحيث يحدد الشخص الأول أن يلعب دور شخصية معينة دون الإفصاح عنها، وينضم إليه الآخرون لتمثيل نفس الشخصية بالتزامن معه، ولكن دون استخدام نفس الجمل التعبيرية، ثم يتبدل المشاركون بشكل عشوائي الواحد تلو الآخر، لاستكمال السلسلة.