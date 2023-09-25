الرياضة تطلق ملتقى لتوظيف الشباب بالمنيا

الإثنين 25/سبتمبر/2023 - 04:28 م

تستضيف محافظة المنيا، ملتقى التوظيف، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) ضمن مبادرة " توظيف مصر" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالصالة المغطاة بإستاد المنيا الرياضي لشركات القطاع الخاص، حيث تستمر فعاليات الملتقى في الفترة من 30 سبتمبر الجاري وحتى 1 أكتوبر القادم وذلك تحت رعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا.

من جانبه، أوضح مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن الملتقى يقام من خلال مبادرة " توظيف مصر" بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية ويقدم العديد من الوظائف التى تطلبها الشركات المشاركة بالملتقى، لافتاً أن الملتقى يوفر تدريبات متخصصة لأبناء محافظة المنيا على مدار ثلاثة أيام قبل انطلاق الملتقى في الفترة من 26 وحتى 28 سبتمبر الجاري للتأهيل للتقدم للوظائف المناسبة لسوق العمل، تتنوع محاورها ما بين (الجانب التكنولوجي للتعرف على أهم البرامج اللازمة للتوظيف، وطريقة كتابة السيرة الذاتية وكيفية إجراء مقابلة شخصية ناجحة للعمل، وكيفية التسويق الشخصي ومهارات العرض).