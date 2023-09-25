ads
الإثنين 25 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 46 مخالفة خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بمطاي وسمالوط

ضبط 46 مخالفة خلال
ضبط 46 مخالفة خلال حملات تفتيشية على الأسواق و المخابز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومحال بيع اللحوم والمواد الغذائية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.


وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية تمكنت اليوم الاثنين من ضبط 23 مخالفة تموينية، وذلك خلال حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع إدارة تموين مطاي، ومباحث التموين، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بمطاي، حيث تنوعت المخالفات بين عدم وجود شهادة صحية وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، كما تم سحب عدد 15 عينة أغذية مختلفة وإرسالها إلي معامل التحاليل لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات الصحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


أكد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط أن الوحدة المحلية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية حيث نفذت حملة تفتيشية علي المخابز بالمدينة وقرية بني خالد أسفرت عن ضبط 23 مخالفة تموينية تنوعت بين ( نقص وزن ، عدم مطابقة مواصفات ، عدم صرف بون ، عدم وجود سجل ، عدم نظافة ) ، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

381597668_312726531449539_3406283949648655572_n
381597668_312726531449539_3406283949648655572_n
384135987_1017874136301203_5068470489540909672_n
384135987_1017874136301203_5068470489540909672_n
384159665_846953886907515_279758806974811_n
384159665_846953886907515_279758806974811_n
ads
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حملات تفتيشية على الأسواق رؤساء الوحدات المحلية مطاي
ads