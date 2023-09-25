قومي المرأة بأسوان ينظم 4250 زيارة منزلية ضمن مبادرة «بلدي أمانة»

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة باستكمال تنظيم سلسلة الأنشطة والفعاليات الجارية تنفيذاً للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بجميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة مؤكدة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم عدد 4 آلاف و250 زيارة منزلية ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" إستهدفت رفع الوعى المجتمع لعدد 24 ألفا و910 من السيدات والرجال والأطفال .

كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تم أيضاً إطلاق عدد 2 دورة تدربيية للتعريف بآليات وأساليب برنامج التثقيف المالى إستهدفت تدريب 70 سيدة وفتاة بقرى الجعافرة وقسم ثانى بمركزى دراو وأسوان .

لافته إلى أن برنامج التثقيف المالى يتضمن شرح مبادئ التخطيط والتسويق ، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال ، بالإضافة إلى بيان نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد ، علاوة على تسليط الضوء على أهم المحاور الرئيسية والرد على الإستفسارات والتساؤلات الخاصة بمجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتعريف بالجهات الممولة.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود المبذولة لدعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة والشباب.

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