الطفلة فريدة محمد تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني

حصدت اللاعبة فريدة محمد طارق، الميدالية الذهبية ضمن منافسات بطولة كأس مصر للجمباز الفنى للفتيات تحت 6 سنوات، المقامة فى نادى مدينة نصر الرياضى.



ونجح فريق نادي المقطم الرياضى في حصد 4 ميداليات ذهبية، من إجمالي 4 مشاركات ومثّل الفريق " فريدة محمد طارق ، هنا وليد جودة ، ندى وليد جودة ، لارا حاتم "، ويقود الفريق جهاز فني مكون من الدكتور محمود شوقى ، والكابتن ايمن احمد .





وشهدت البطولة مشاركة واسعة من أسر اللاعبين، وسط أجواء احتفالية رائعة، كما أشاد المشاركون بمستوى التنظيم في البطولة، كما وجهوا الشكر للمدربين على جهودهم الكبيرة مع اللاعبين، وتجهيزهم بشكل متميز وإعدادهم وتأهيلهم للبطولة.