رئيس جامعة طنطا يشارك في فعاليات الملتقى المصري البريطاني

شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم في الملتقى المصري البريطاني والذى شهده الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور وفد بريطانى رفيع المستوى برئاسة السير جيفرى دونالد المبعوث التجارى البريطاني والسفير البريطاني فى مصر جاريث بايلى ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وممثلى 10 جامعات و5 شركات ومؤسسات بريطانية وذلك لتوقيع مذكرات تفاهم بين عدد من الجامعات والمؤسسات المصرية والبريطانية، بحضور السيد مارك هوارد مدير المركز الثقافي البريطاني في مصر والسيد ايان جراى رئيس الغرفة التجارية المصرية البريطانية بلندن، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بلندن.

ضم الوفد المرافق لرئيس الجامعة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ومستشار الجامعة للشئون الطبية وتطوير المستشفيات، والدكتور هوايدا إسماعيل وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

جدير بالذكر أنه تم على هامش الملتقى توقيع العديد من برتوكولات التعاون بين المؤسسات والجامعات المصرية ونظيرتها البريطانية، لتعزيز التعاون الثنائي المشترك ودعم جهود الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية.