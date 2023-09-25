محافظ أسوان يطمئن على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بعيادات هيئة التأمين الصحي

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة بالمواقع الصحية للاطمئنان على مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين حيث فاجأ المحافظ العاملين بالعيادات الخارجية لهيئة التأمين الصحى بالمقر المؤقت بعمارة الأوقاف بشارع أبطال التحرير، والتى تضم 7 عيادات تقدم خدماتها لأكثر من 650 مريضًا يوميًا من العاملين فى الهيئات الحكومية والمعاشات والأرامل وطلاب المدارس وذلك داخل أقسام الجلدية والأنف والأذن والأسنان والجهاز الهضمى والعظام والأورام والممارس العام، بالإضافة إلى معمل تحاليل ومركز خدمة عملاء وصيدليات للأورام والعلاج المجانى ، وتعمل هذه العيادات على فترتين الصباحية والمسائية لتخفيف التكدس والتزاحم .

وقد رافق المحافظ خلال جولته مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بأسوان الدكتور أيمن عبد الله حيث إستمع اللواء أشرف عطية لشكاوى ومطالب المواطنين الذين تصادف تواجدهم لتلقى الخدمة العلاجية والمقررات الشهرية من الأدوية .

وشدد على ضرورة إلتزام الأطباء وفنى المعامل والعاملين بشكل عام بالتوقيتات الزمنية لتشغيل هذه العيادات حيث راجع محافظ أسوان دفاتر الحضور والإنصراف لتحويل الغير ملتزمين بالمواعيد إلى التحقيق الفورى .

فيما أوضح الدكتور أيمن عبد الله بأنه جارٍ العمل فى تنفيذ مشروع تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة مستشفى أسوان للتأمين الصحى ، والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 35 ٪ بتكلفة تقديرية 1.2 مليار جنيه ، لافتاً إلى أن مستشفى أسوان للتأمين الصحى تقع على مساحة 16 ألف م2 ، وتضم 5 أدوار ستشمل 176 سرير منها 110 سرير إقامة ، و 39 سرير عناية مركزة ، و 18 سرير للأطفال المبتسرين ، فضلاً عن 24 ماكينة غسيل كلوى ، و 8 للعيادات الخارجية ، و 6 للعمليات .

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