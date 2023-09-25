فريد زهران يستقبل وفدا لعدد من اعضاء النادي اللبيرالي المصري

استقبل فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمرشح الرئاسي المحتمل وفد لعدد من اعضاء النادي اللبيرالي المصري منهم النائبة اميرة العادلي عضو مجلس النواب و المهندس عماد رؤوف عضو مؤسس بالنادي و ذلك في مقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي .

بدأ النقاش بالتطرق الي جدوي المشاركة و الاشتباك من القوي المعارضة مع الانتخابات الرئاسية المقبلة و أهمية ذلك في تعزيز تراكم الخطوات المتخذة نحو المسار الديمقراطي و التي توجت مؤخرا بالحوار الوطني المصري .

تحدث الحضور حول التأصيل الفكري للمدارس الفكرية الليبرالية و الديمقراطية الاجتماعية و ان كلا من المدرستين ملتزم بإحترام مبدأ الملكية بأنواعها و علي رأسها الملكية الخاصة و يثمن اولوية دور القطاع الخاص كقاطرة التنمية الاولي في الاقتصاد .

تطرق المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران الي اربع محاور عامة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر تدور حول استعادة الثقة من قبل المؤسسات المالية الدولية و الاشقاء في الخليج العربي و حتي المستثمرين المصريين و اصحاب رؤوس الاموال الصغيرة الي كبار المؤثرين بالسوق و ان عملية استعادة الثقة تلك قادرة علي تعافي الوضع الاقتصادى المصري من التحديات الرئيسية خلال ٣ شهور ليبدأ مسار التعافي . شملت محاور استعادة الثقة في الاقتصاد المصري النقاط الأتية :

١- فتح المجال للقطاع الخاص من خلال الحياد التنافسي و التخارج الفعال لمؤسسات الدولة و المؤسسات المتصلة بشكل غير مباشر من الاقتصاد: بشكل يعزز من قواعد المنافسة الحرة في السوق و الابقاء فقط علي بعض الانشطة الاستراتيجية المحددة التي تحتاجها البلاد وفقا لسياسة صناعية واضحة بشكل لا يزاحم القطاع الخاص و يحجم دوره .

٢- جدولة الديون القديمة المتصلة بالمشاريع القائمة :

تعزيز جهود التعاون الدولي من اجل تخفيف الضغط علي الموازنة العامة من قبل خدمة الدين العام التي تأكل نصف الموازنة العامة

٣- التوقف عن سياسة الاقتراض : من اجل مشاريع انشائية جديدة تماما في الفترة الحالية و التركيز علي اتمام المشاريع القائمة بالفعل فقط الا لو هناك سبل تمويل بديلة عن الاقتراض و الديون

٤- ضبط و ترشيد الانفاق العام : بحيث تنعكس اولوياته علي المواطن و الخدمات بجانب الأنشطة الاستثمارية الانتاجية ذات العائد المنظور بدلا من الانشائية التي تستنزف الموارد .

حضر اللقاء عن الحزب الامين العام المساعد كريم الكناني ، و محمد سيف الله ابوالنجا عضو مؤسس بالحزب ، و المحامي و الناشط في مجال الحقوق الطلابية محمد هلال عضو الهيئة العليا بالحزب .