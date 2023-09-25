تعرف على موعد جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية

أعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن موعد إعادة الانتخابات الرئاسية في الخارج على أن تكون أيام 5 و6 و7 يناير المقبل، ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

كما أعلن أن موعد توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الداخل سيكون يوم 7 يناير، فيما تبدأ جولة الإعادة داخل مصر أيام 8 و 9 و 10 يناير .. إجراء انتخابات الإعادة فى الداخل، ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، وانتهاء عملية الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 11 يناير.

وأكدت الهيئة أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات والادلاء بأصواتهم، للتعبير عن آرائهم، مشددة على أن الانتخابات الرئاسية حق دستوري أصيل لكل مواطن مصري، والمشاركة مكفولة لكل من تحققت فيه الشروط الانتخابية.