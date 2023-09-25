ads
الإثنين 25 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«المصريين الأحرار» يكرم الأوائل وأبطال أكتوبر في ذكرى المولد النبوي

المصريين الأحرار
المصريين الأحرار يكرم الأوائل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت أمانة حزب المصريين الأحرار، بالمنوفية، إحتفالية المولد النبوي الشريف، بحضور ممثلين من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وكبار مشايخ محافظة المنوفية وهيئة مكتب المحافظة، وذلك بمبنى الاتحاد العام لنقابات عمال المنوفية، بشبين الكوم.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ، ومتابعة الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وتحت أشراف فتحي حارون أمين المنوفية.

بدء الحفل بالنشيد الوطني وتلاوة القرآن الكريم، وتنوع ما بين الفقرات الدينية والثقافية.


وقال فتحي حارون، أمين الحزب بالمنوفية خلال كلمته، أن الإحتفال بالمولد النبوي ذكري عظيمة يحتفل بها العالم الإسلامي، ثم يعقبها نصر أكتوبر المجيد الذي يحتفل به جموع المصريين.

وأضاف، أن الاحتفال شهد تكريم أبطال حرب أكتوبر المجيدة بمناسبة الذكري ٥٠ لنصر أكتوبر، وأوائل الشهادة الإعدادية، 
وعددا من حفظة القرآن الكريم.

وأكد حارون ، أن المصريين الأحرار يولي اهتماماً بالغ بالشباب والنشء ويسعي لتحقيق ما يعزز الهوية الوطنية ويخدم الصالح العام.

وأشار إلي أن الحملة الحزبية الشعبية التي أطلقها الحزب لترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة تهدف  استكمال ما بدء لبناء الجمهورية الجديدة وأيضا لتطابق جزءا من الخطوات مع البرنامج العام للحزب .

كما شهد الاحتفال حضور  الشيخ الدكتور، محمد صبحي، ليسانس أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر -ماجستير الدراسات الإسلامية،جامعة المنوفية، والامين المساعد للحزب أحمد المحراث، وأعضاء الحزب بمحافظة المنوفية.

IMG-20230924-WA0120
IMG-20230924-WA0120
IMG-20230924-WA0129
IMG-20230924-WA0129
IMG-20230924-WA0123
IMG-20230924-WA0123
IMG-20230924-WA0125
IMG-20230924-WA0125
IMG-20230924-WA0128
IMG-20230924-WA0128
IMG-20230924-WA0131
IMG-20230924-WA0131
IMG-20230924-WA0133
IMG-20230924-WA0133
IMG-20230924-WA0132
IMG-20230924-WA0132
IMG-20230924-WA0113
IMG-20230924-WA0113
IMG-20230924-WA0112
IMG-20230924-WA0112
IMG-20230924-WA0114
IMG-20230924-WA0114
IMG-20230924-WA0106
IMG-20230924-WA0106
IMG-20230924-WA0109
IMG-20230924-WA0109
IMG-20230924-WA0111
IMG-20230924-WA0111
IMG-20230924-WA0047
IMG-20230924-WA0047
IMG-20230924-WA0058
IMG-20230924-WA0058
IMG-20230924-WA0075
IMG-20230924-WA0075
IMG-20230924-WA0077
IMG-20230924-WA0077
IMG-20230924-WA0098
IMG-20230924-WA0098
ads
المصريين الأحرار الأوقاف المولد النبوي المنوفية
ads