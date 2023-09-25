أسماء أعضاء الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة

اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة ، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024 ، وهي بمثابة الحركة الداخلية ، لتنظيم أماكن القضاة داخل الدوائر المختلفة التخصصية بالمجلس .

وتضمنت الحركة توزيع قضاة المحكمة على دوائر المحكمة الادارية العليا بالقاهرة ، وعددهم ١١ دائرة متنوعة الاختصاصات ، ويرأس الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا ، المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة ، والتي تختص الافراد وحقوق وحريات واستثمار .

وتكونت الدائرة من ١٠ قضاة وهم تشكيل المحكمة ، ويلي رئيس المحكمة ، الآعضاء وهم المستشار محمد عبد السميع ، والمستشار أحمد شحات ، والمستشار جابر خليل ، والمستشار عبد المنعم فتحى ، والمستشار رأفت عبد الرشيد ، والمستشار عشم عبد الله ، والمستشار سعيد حامد ، والمستشار وائل مصطفي ، والمستشار د. أحمد السيد ، نواب رئيس مجلس الدولة .

وتنعقد الجلسة كل يوم اثنين من كل أسبوع بالقاعة ١١ ، فيما تنعقد جلسة الفحص للمحكمة كل يوم اثنين الأول والثالث من كل شهر بذات القاعة المذكورة .