الأهلي يستعيد خدمات رضا سليم في موقعة الإياب أمام سان جورج

يعود المغربي رضا سليم لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة مع الفريق، في مباراة الإياب أمام سان جورج الإثيوبي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق سان جورج في لقاء الإياب يوم الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولي بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعيد الأهلي خدمات رضا سليم بعدما غاب اللاعب المغربي عن مباراة الذهاب التي أقيم مساء أمس الأحد في ذهاب دور الـ 32 من البطولة الإفريقية بسبب عقوبة الإيقاف.

وتلقى رضا سليم البطاقة الحمراء خلال آخر مبارياته لفريقه السابق الجيش الملكي المغربي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ليتم إيقافه لمدة مباراتين، ليغيب عن مباراة الذهاب بربع النهائي ومباراة الإياب مع الجيش الملكي المغربي ومباراة الذهاب مع الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز على نظيره سان جورج الإثيوبي في لقاء الذهاب الذي جمع بينهما مساء أمس الأحد على ستاد القاهرة الدولي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وشارك رضا سليم مع الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، ومباراة المصري في الدوري الممتاز وتمكن من تسجيل اول أهدافه بالقميص الأحمر في مرمى الفريق البورسعيدي.