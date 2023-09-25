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الإثنين 25 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تعرف على مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

جانب من مؤتمر الهيئة
جانب من مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
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أعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تكون أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، لتعلن قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، مع إعلان الجدول الزمنى لمواعيد إجرائها.

وأكدت الهيئة على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات والادلاء بأصواتهم، للتعبير عن آرائهم، مؤكدة أن الانتخابات الرئاسية حق دستوري أصيل لكل مواطن مصري، والمشاركة مكفولة لكل من تحققت فيه الشروط الانتخابية.

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