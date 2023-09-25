الأربعاء.. نادى سينما الأوبرا يعرض فيلم "جروب الماميز" على المسرح الصغير

يعرض نادي سينما الأوبرا، فيلم "جروب الماميز"، وذلك فى السابعة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق 27 سبتمبر الجاري، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم من بطولة يسرا اللوزى، وروبى، ودارين حداد، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، وحازم إيهاب، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإنتاج محمد رشيدى.

ويعقب عرض الفيلم ندوة تستضيف كل من المخرج عمرو صلاح، والسيناريست غادة عبدالعال، وتديرها هبة حمزة، ومن إعداد نورا غنيم تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى.

الفيلم إنتاج 2023 ويدور في إطار كوميدى إجتماعى حول جروب لتطبيق الواتس آب خاص بإحدى المدراس يجمع ثلاث أمهات من طبقات إجتماعية مختلفة و تعانى اثنتان منهما "مريم ونادية" من علاقات سيئة مع أبنائهن فتقرر ملكة جمال مصر السابقة تقديم المساعدة للتقريب بينهن وبين أبنائهن وتتوالى الأحداث.