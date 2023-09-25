"الوطنية للانتخابات": استجبنا لتوصيات الحوار الوطني بالإشراف القضائي الكامل على سباق الرئاسة

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة استجابت لتوصيات الحوار الوطني بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية لضمان ثقة الناخب في العملية الانتخابية، وبما يتفق مع الدستور والقانون.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، أن أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات يتعاهدون أمام الله والشعب لبذل كل جهد لضمان نزاهة الانتخابات وتأتي معبرة عن إرادة الناخبين.

ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.