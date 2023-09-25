غياب يوسف الجوهري عن قائمة المصري لمباراة فاركو

أثبت الأشعة التشخيصية والفحوصات الطبية التي خضع اللاعب يوسف الجوهري، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، اليوم الاثنين، عن إصابته بتمزق في العضلة الأمامية.

وأعلن النادي المصري، في بيان مقتضب له، تأكد غياب اللاعب يوسف الجوهري عن قائمة الفريق لمباراته بالجولة الثانية من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق فاركو والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

وسيبدأ اللاعب في الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور محمود الشحات، والذي أكد أنه سيجرى مناظرة حالة اللاعب بشكل دوري للوقوف على مدى تحسن حالته وبالتالي خوضه لتدريبات علاجية منفردة قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.