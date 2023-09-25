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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الهيئة الوطنية": الانتخابات الرئاسية تقام تحت إشراف قضائي كامل

احمد بنداري
احمد بنداري
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قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات: "أجدد الترحيب بحضراتكم، من هذا المنطلق الديموقراطي واستجابة بأحد أهم توصيات الحوار الوطني وهو الاشراف على الانتخابات الرئاسية".

وأضاف "بنداري" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، أنه سيتم إتاحة إمكانية المراجعة القضائية لإجراءات الاقتراع والفرز لضمان ثقة الناخب فى العملية الإنتخابية، وها هي الانتخابات الرئاسية لمصر تقام تحت إشراف قضائي كامل بما يتفق مع الدستور والقانون الذى نص عليه الدستور لإختيار رئيس الجمهورية.

وتابع، أن الانتخابات الرئاسية تعتبر الاستحقاق الأكبر لشعب مصر العظيم في ممارسة حقوقه السياسية، موضحًا: "الهيئة الوطنية للانتخابات يتعهدون أمام الله وأمامكم لبذل كل ما لديهم من جهد ليكونوا على قدر المسئولية الوطنية فى دقتها ونزاهتها كما كان فى مهامهم السابقة".

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