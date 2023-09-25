"QNB الأهلي" يقدم رعايته للنسخة الثالثة من مهرجان مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

أعلن QNB الأهلي، الشركة تابعة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، رعايته للنسخة الثالثة لمهرجان مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وتأتي هذه الرعاية في إطار حرص البنك على دعم المؤسسات التعليمية الرائدة في مصر ودعم التعليم كركيزة أساسية للاستثمار في الانسان وتحقيق التنمية المستدامة، تماشياً مع استراتيجية المجموعة.

كما يعكس التعاون القائم بين الجانبين والذي كان آخره توقيع بروتوكول مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بهدف دعم الطلاب الموهوبين وتقديم منح دراسية لعدد من الطلاب المتفوقين.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس سامح بدري – الرئيس التنفيذي للعمليات في QNB الأهلي – في كلمته التي ألقاها نيابة عن محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، إن رعاية هذا الحدث السنوي يعكس اهتمام البنك بدوره الرائد في مجالات المسؤولية المجتمعية عموما وفي القطاع التعليمي بشكل خاص وذلك من منطلق إيمانه بأن تطوير المنظومة التعليمية ورعاية النابغين وتشجيع الابتكار هو فاعل أساسي في مسار البناء والتنمية.

وشدد على حرص البنك على تعزيز دوره كشريك رئيسي في تحقيق النهضة المجتمعية الشاملة عبر تأسيس شراكات تساهم في خدمة المجتمع في شتى المجالات وتدعم التمكين المالي، وصولاً إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، وفق توجهات البنك المركزي المصري.