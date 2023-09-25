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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

ارتفاع أصول البنك المركزي إلى 4.76 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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أعلن البنك المركزي في قائمة المركز المالي لشهر أغسطس 2023، ارتفاع أصول البنك المركزي الي 4.76 تريليون جنيه بنهاية أغسطس2023 مقابل 4.56 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023.
وسجلت أرصدة الذهب لدي البنك المركزي 242.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023 مقابل 245.8 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023.
وكشف التقرير عن تسجيل مساهمات البنك في رؤوس اموال شركات تابعة وشقيقة بـ 45.11 مليار جنيه، وظلت مساهمات البنك في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية عند 20.25 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023.
وسجلت أرصدة المركزي لدي البنوك 410 مليارات جنيه بنهاية أغسطس 2023 مقابل 413.3 مليار جنيه بنهاية يوليو.

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