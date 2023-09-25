ارتفاع أصول البنك المركزي إلى 4.76 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023

أعلن البنك المركزي في قائمة المركز المالي لشهر أغسطس 2023، ارتفاع أصول البنك المركزي الي 4.76 تريليون جنيه بنهاية أغسطس2023 مقابل 4.56 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023.

وسجلت أرصدة الذهب لدي البنك المركزي 242.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023 مقابل 245.8 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023.

وكشف التقرير عن تسجيل مساهمات البنك في رؤوس اموال شركات تابعة وشقيقة بـ 45.11 مليار جنيه، وظلت مساهمات البنك في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية عند 20.25 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023.

وسجلت أرصدة المركزي لدي البنوك 410 مليارات جنيه بنهاية أغسطس 2023 مقابل 413.3 مليار جنيه بنهاية يوليو.