نائب محافظ الجيزة يتفقد استعدادات وجاهزية مجمع مدارس بشتيل بمركز أوسيم

أجري إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية لمتابعة ما يجري تنفيذه من استكمال أعمال الأعداد والتجهيز لاستقبال العام الدراسي الجديد والاطمئنان علي جاهزية المدارس بقرية بشتيل بمركز أوسيم.

وجاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستكمال الاستعدادات والتجهيزات لبدء الدراسة واستقبال العام الدراسي الجديد والتأكيد على سرعة إنهاء كافة التجهيزات واتخاذ التدابير اللازمة للعملية التعليمية بالمحافظة .

حيث تفقد النائب مدرسة بشتيل الثانوية المشتركة ومدرسة بشتيل الأعدادية بنات ومدرسة بشتيل الأبتدائية الجديدة لمتابعة التجهيزات النهائية بالفصول الدراسية والمعامل المختلفة وأعمال الصيانة المنتهية، مشددا علي مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات والحفاظ علي نظافة دورات المياه وتكثيف أعمال النظافة بصفة مستمرة

وجه نائب المحافظ بوضع خطة منظمة لدخول وخروج الطلاب من المدارس مع تحديد مشرفين لتنظيم صعود ونزول الطلاب من المباني بالمدارس لمنع التدافع وتحقيق الأنضباط وتنظيم مواعيد الفترات الدراسية بالمدارس المتعددة الفترات مع الأخذ في الأعتبار تحديد فاصل زمني مناسب بينهم لمنع تزاحم طلاب تلك الفترات.

كما شدد النائب برفع وإزالة جميع أشكال الإشغالات والتعديات بمحيط المدارس بالأضافة الي تنظيم حركة المرور بمحيط المدارس لمنع الأختناقات المرورية

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية الدكتور فرج عبد العاطي، رئيس مركز أوسيم، ومحمد يحي الحبشي مدير عام إدارة أوسيم التعليمية، وصبحي ظريف وكيل أدارة أوسيم التعليمية ومسؤلة هيئة الأبنية التعليمية.