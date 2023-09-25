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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإعلان تفاصيل الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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تقدم “البوابة نيوز”، بث مباشر، نقلا عن فضائية اكسترا نيوز، لمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإعلان تفاصيل وإجراءات الانتخابات الرئاسية

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، مؤتمرًا صحفيًا، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن السيد رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.

وتوجه الهيئة الوطنية للانتخابات  الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.

https://www.youtube.com/live/cSz-s58tPWg?si=RmJxM0uB0o4fIzg4

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الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024
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