بث مباشر.. مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإعلان تفاصيل الانتخابات الرئاسية

تقدم “البوابة نيوز”، بث مباشر، نقلا عن فضائية اكسترا نيوز، لمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإعلان تفاصيل وإجراءات الانتخابات الرئاسية

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، مؤتمرًا صحفيًا، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.



ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن السيد رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.

وتوجه الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.

https://www.youtube.com/live/cSz-s58tPWg?si=RmJxM0uB0o4fIzg4