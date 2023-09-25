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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

بعد قليل.. «الهيئة الوطنية» تعلن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، مؤتمرًا صحفيًا، بعد قليل، وذلك للإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه من المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة، بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية المرتقبة ومواعيدها.
ووجهت الوطنية للانتخابات، الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.

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انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات
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