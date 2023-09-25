إدارة بايدن تعلن تخصيص 1.4 مليار دولار لتحسين سلامة السكك الحديدية

الإثنين 25/سبتمبر/2023 - 02:20 م

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين أنها خصصت أكثر من 1.4 مليار دولار لمشاريع تعمل على تحسين سلامة السكك الحديدية وتعزيز القدرة، ويأتي معظم هذه الأموال من قانون البنية التحتية لعام 2021.

وقال وزير النقل النقل الأمريكي بيت بوتيجيج في بيان: "ستجعل هذه المشاريع السكك الحديدية الأمريكية أكثر أمانا وموثوقية ومرونة، مما يوفر فوائد ملموسة لعشرات المجتمعات التي توجد بها خطوط السكك الحديدية، وتعزز سلاسل التوريد للبلاد بأكملها"، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وتمول هذه المخصصات المالية 70 مشروعا في 35 ولاية وفي واشنطن العاصمة.

وتشمل المشاريع تحديث المسارات وإصلاح الجسور، بالإضافة إلى تحسين الاتصال بين السكك الحديدية وجعل الطرق أقل عرضة للطقس المتطرف.

ومن بين المشاريع 178.4 مليون دولار لاستعادة خدمة الركاب في أجزاء من ولايات ألاباما ولويزيانا والميسيسيبي على طول خليج المكسيك للمرة الأولى منذ أن ضرب إعصار كاترينا عام 2005.