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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

باتيلي: الأمم المتحدة ستواصل حشد الجهود من أجل إعادة إعمار المناطق المنكوبة في ليبيا

درنة
درنة
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أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد اللهِ باتيلي، أن الأمم المتحدة ستواصل حشد الجهود من أجل إعادة إعمار المناطق المنكوبة وإعادة الحياة إلى طبيعتها. 
جاء ذلك خلال زيارة "باتيلي" للعائلات النازحة بمدرسة "طلائع النصر" في منطقة سيدي خليفة شرق بنغازي والتي اتخذت منها عدةُ عائلات مأوى مؤقتا بعد أن جردتهم الفيضانات الجارفة من كل ما يملكون، وفقا لمنشور له على صفحة بعثة الأمم المتحدة، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الإثنين.

وبحسب المنشور، قدم المبعوث الأممي تعازيه القلبية للعائلات المكلومة. 

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