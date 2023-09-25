محافظ المنوفية يلتقي عددا من المواطنين لحل شكواهم

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من المواطنين واستمع لشكواهم، وذلك في إطار سلسلة لقاءاته اليومية، وحرصه الدائم على التواصل المباشر معهم وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي لفتة إنسانية طيبة وافق المحافظ على إلتماس معلمة رياض أطفال باستمرار عملها بإحدى مدارس التعليم الأساسي بإدارة قويسنا التعليمية حيث أنها تعول طفلين من ذوي الهمم ومراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة ، كما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم ببحث طلب مقدم من ( عامل خدمات معاونة ) بإحدى مدارس مركز بركة السبع يلتمس الموافقة على نقله إلى مدرسة إعدادي بناحية ميت عافية لقربها من محل إقامته حيث يعاني من إعاقة بصرية ونظرا لظروفه الصحية الصعبة .

كما وجه المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوتين، أحدهم لمعلم خبير بإحدى المدارس الثانوية بإدارة الباجور التعليمية يتضرر من عدم إدراجه بكشوف الترقية لشغل وظيفة موجه أول رياضيات رغم استيفائه كافة الشروط ، والأخرى لمواطنة من ناحية دنشواي بالشهداء تتضرر من إحدى جيرانها لإعتراضه في تنفيذ قرار هدم لإحلال وتجديد منزلها .

كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم لبحث شكوى موظفة بالإدارة المالية تعاني من ضعف جزئي بالعصب البصري و تلتمس نقلها إلى إدارة أخرى مراعاة لظروفها الصحية الصعبة .