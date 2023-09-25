القاهرة للدراسات: مصر لديها قوة محفزة فى جذب الاستثمارات بالقطاعين الحكومى والخاص

أكد الدكتور عبد المنعم السيد،رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، علي أهمية اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية فى مصر ، مشددا علي ضرورة الاستفادة منها في خدمة الاقتصاد الوطني.

وقال السيد ، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز “ إن البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية هو أحد اهم البنوك التنموية الكبيرة ويضم فى عضويته مجموعة من الدول الآسيوية مثل ( الصين والهند وروسيا ) و عدد من الدول العربية ( السعودية والإمارات والبحرين وقطر والأردن) ويضم من أفريقيا ”مصر" التى انضمت للبنك فى عام 2016 .

وأوضح أن البنك يضم من خارج آسيا وأفريقيا فى عضويته ( كندا و انجلترا ) ويبلغ عدد أعضاءه 106 .

وأضاف السيد ، يسعى البنك الآسيوي للاستثمار فى التنمية التحتية فى تمويل ومساندة المشروعات التنموية وتدعيم الشراكات الانمائية سواء للقطاع الخاص أو الحكومى، حيث يعد البنك الآسيوي، أحد بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف المتخصصه فى التمويل والاستثمار فى مشروعات البنية التحتيه المستدامة وتحفيز الاستثمارات الخضراء والذكية .

كشف رئيس مركز القاهرة للدراسات ، ان حجم المحفظه الاستثمارية للبنك فى مصر يبلغ نحو 1.3 مليار دولار ، مشيرا الي ان البنك قام بتمويل سياسات التنميه فى مصر ب 360 مليون دولار خلال عام 2022 ، كما قام البنك فى تمويل مشروع أبو قير بالإسكندرية بقيمه 250 مليون يورو، كما قام البنك الآسيوي للإستثمار فى البنيه التحتيه بتمويل جزئى لمشروع بنبان للطاقة المتجددة فى أسوان وأيضاً مشروعات الصرف الصحى لأكثر من 198 ألف وحدة سكنية يتم ربطها بالشبكة القومية للمياه.

وأضاف السيد ، تتطلع مصر أن تمتد أفاق التعاون على نطاق أوسع مع البنك الآسيوي للأستثمار فى البنية التحتية، خاصة أن مصر لديها قوة محفزة فى جذب الاستثمارات سواء فى القطاع الحكومى وكذلك القطاع الخاص والسعى للتحول للأقتصاد الأخضر وإقامة مشروعات تنموية أكثر استدامة بالقطاعات ذات الأولوية مثل( الطاقة الجديدة والنقل النظيف والمياه ) بما يسهم فى تحسين أحوال المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وهذا ما يتوافق مع استراتيجية البنك الآسيوي فى البنية التحتية.

كما أشار رئيس مركز القاهرة للدراسات، إلى أنه بعد اجتماع البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية فى مصر وهو أول اجتماع للبنك فى البلدان الأفريقية مما يعكس أهمية الدور الذى تلعبه مصر إقليميا ودولياً.

قال السبد ، تتناول فعاليات الإجتماعات السنوية للبنك الآسيوي فى البنية التحتية العديد من القضايا علي رأسها :-

أهمية الحوكمة العالمية من أجل تنمية مستدامة، وبناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية، من خلال إقامة المشروعات لمواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات في آسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى التمويل المستدام فى مشروعات البنية التحتية من خلال إطلاق ( سندات التنمية المستدامة ) لتمويل مشروعات البنية التحتية فى أسيا وأفريقيا.