مسئولو الحكومة على هامش اجتماع البنك الآسيوي: مصر تستثمر في الاتصالات والمدن الذكية.. 2 مليار دولار لتحقيق نهضة بالبنية الرقمية.. و70 مليون مستخدم للإنترنت الأرضي

تستضيف مصر على مدار يومين، اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والتي تعقد لأول مرة في مصر والقارة الأفريقية، بعد الانقطاع عن الحضور الفعلي منذ 2019، ما يبرز وضع مصر كدولة استثمارية ومحورية بين دول العالم.

دور محوري لمصر في استضافة مؤتمرات التنمية

من جهته ثمن اليساندرو بي كبير الاقتصاديين في بنك يو اس بي بسويسرا، استضافة مصر العديد من المؤتمرات المهمة خلال الفترة الأخيرة، ولفت إلى أنه من المهم أن نناقش الفرص الاستثمارية وفرص التنمية المستدامة في البنية التحتية من مختلف الدول.

فيما أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن رؤية مصر 2023 تعمل على تأسيس بنية تحتية قوية في مصر سواء بنية رقمية او غيرها مثل إنشاء المدن الجديدة لاستيعاب السكان وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشارت في تصريحات تليفزيونية اليوم، إلى أن انطلاق اجتماعات البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، اليوم، في شرم الشيخ، يؤكد أهمية مصر المحورية في نقاش الموضوعات المهمة، في ظل الأزمات العالمية بدءا من كوفيد والحرب الأوكرانية وإجراء نقاشات لعرض نماذج تعامل الدول بخصوص البنية التحتية.

دعم القطاع الخاص

وأكدت وزيرة التخطيط على دعم الدولة للقطاع الخاص، فهو الشريك الأساسي في التنمية، والدولة تعمل على رقابة وتنظيم العمل، لافتة إلى وجود حوافز للقطاع الخاص لتسهيل الاستثمارات، مثل وثيقة ملكية الدولة، و صندوق مصر السيادي وغيرهم مما يوفر فرص استثمارية للقطاع الخاص.

وأكد عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن قطاع الاتصال يشكل أهمية كبيرة في مجال الاستثمار والتنمية المستدامة، خاصة في البنية التحتية الرقمية، وتسعى الدول الأفريقية ومصر من ضمنها إلي تأسيس بنية تحتية قوية.

2 مليار دولار استثمارات في البنية الرقمية

وأضاف وزير الاتصالات في تصريحات تليفزيونية على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن مصر استثمرت 2 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية.

وأكد على زيادة عدد المشتركين في الإنترنت ليصل إلى 70 مليون مشترك فى الإنترنت الثابت، ووصلت سرعة الإنترنت إلى 9 أضعاف سرعتها، مما يشير إلى أهمية تأسيس البنية التحتية في هذا الإطار.

هذا وقد شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم جلسة حوارية خلال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تضم متحدثين البنك ووزراء المالية ورجال أعمال، للحديث عن البنية التحتية واهميتها وجهود التنمية الشاملة والمستدامة في العالم وأهمية القطاع الخاص في المشاركة في استثمارات البنية التحتية.

بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية ومحافظ مصر لدى البنك الآسيوي وعدد من وزراء الحكومة المصرية و106 من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية و3 آلاف زائر.

وتحرص مصر على توفير كل المقومات اللازمة والمؤهلة للخروج بتوصيات وأفكار جادة في الفعاليات التي تشهدها الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي يشارك فيها العديد من الشخصيات الدولية المؤثرة حول العالم