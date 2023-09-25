استولى على 80 مليون جنيه.. تفاصيل ضبط مستريح الإسكندرية الهارب

رصدت الأجهزة الامنية بعض التعليقات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تضمنت المطالبة بضبط أحد الأشخاص تم وصفه "مستريح الإسكندرية " والزعم باستيلائه على مبلغ 80 مليون جنيه من أموال المواطنين وصدور أمر بضبطه وإحضاره.

وبالفحص تبين أن الشخص المذكور (مدير إحدى الشركات "هارب خارج البلاد " – مقيم بمحافظة الإسكندرية ) ، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد (6) قضايا " تبديد" .

وتم التنسيق مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" والجهات المختصة لإسترداد المتهم الهارب، وبتاريخ 21 الجارى تم ضبط المتهم حال وصوله على متن إحدى الرحلات بميناء القاهرة الجوى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.