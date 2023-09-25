الفلبين: سنتخذ الإجراءات المناسبة لإزالة الحاجز الصيني العائم بباجو دي ماسينلوك

الإثنين 25/سبتمبر/2023 - 01:30 م

قال مستشار الأمن القومي الفلبيني إدواردو أنيو، اليوم /الاثنين/، إن "الفلبين ستتخذ الإجراءات المناسبة لإزالة الحاجز الذي أقامه خفر السواحل الصيني في باجو دي ماسينلوك (سكاربورو شول) وحماية سبل عيش الصيادين الفلبينيين".

وأكد أنيو - بحسب صحيفة "فيل ستار" الفلبينية - أن تحرك بكين لإقامة حاجز عائم بطول 300 متر ينتهك حقوق الصيد التقليدية للفلبينيين والقانون الدولي، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور بالتطورات في باجو دي ماسينلوك، مضيفا أن الحكومة "ستتخذ جميع الإجراءات المناسبة لإزالة الحواجز".

جاء ذلك بعد أن أفاد خفر السواحل الفلبيني بأن خفر السواحل الصيني قام بتركيب حاجز عائم بالقرب من باجو دي ماسينلوك (سكاربورو شول) في "بحر الفلبين الغربي" لمنع سفن الصيد الفلبينية من الدخول.. وتقع باجو دي ماسينلوك داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.

وأفاد خفر السواحل الفلبينى بأنه تم نشر حاجز طوله 300 متر في الجزء الجنوبي الشرقي من المياه الضحلة، لافتا إلى أنه تم اكتشاف الحاجز خلال دورية روتينية.. فيما قال صيادون فلبينيون يترددون على المنطقة "إن ثلاثة قوارب مطاطية ذات هيكل صلب تابعة لخفر السواحل الصيني وزورق خدمة للميليشيا البحرية الصينية أقاموا الحاجز العائم".

