أشرف عطية يتفقد مشروعات التوسعات الجديدة بمستشفي أسوان الجامعي

فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العاملين بمستشفيات أسوان الجامعية من طاقم الأطباء والتمريض وفنى المعامل بالجولة الميدانية داخل مختلف الأقسام ، وخاصة العيادات الخارجية والطوارئ والإستقبال والعناية المركزة ، ومركز التحول الرقمى والمعلومات والذى يشرف على منظومة المراقبة والكاميرات ، بالإضافة إلى متابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التى تسير بخطوات محسوبة ودقيقة لزيادة عدد الآسرة والإمكانيات القادرة على التعامل مع كافة المترددين على المستشفيات .

جاء ذلك من أجل الوقوف على الخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمواطنين .

رافقه خلالها الدكتور محمد صلاح المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية حيث تابع المحافظ ملفات الحضور والإنصراف للعاملين ، وأيضاً ملفات المرضى المترددين ومدى توفير الخدمة العلاجية لهم ، علاوة على إبداء بعض الملاحظات التى سيتم تلافيها بالشكل المطلوب.

وأكد أنه مع التشغيل الكامل لمنظومة التأمين الصحى الشامل نهاية العام الحالي ، والتي تضم 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية على مستوى مراكز ومدن المحافظة سيساهم بشكل مباشر فى تخفيف الضغط عن مستشفيات أسوان الجامعية ، وبالتالي القدرة على أداء الخدمة الطبية بجودة أعلى .

وعرض الدكتور محمد صلاح الجهود المبذولة للإرتقاء بالمنظومة الطبية من خلال التشغيل الكامل لمستشفى الباطنة ، والمكونة من 5 أدوار تضم 150 سرير منهم 58 سرير للعناية المركزة مدعمة بـ 95 جهاز تنفس صناعى ، والباقى موزع على أقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعى .

ولفت إلى أنه جارى إنشاء مستشفى الإستقبال والطوارئ الجديد بنسبة تنفيذ 50 % ، والذى يقع على مساحة 1500 م2 وتصل تكلفته الإنشائية إلى 330 مليون جنيه ، ويتكون المستشفى الجديد من 5 أدوار تضم 160 سرير بأقسام طوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل ، بالإضافة إلى 9 غرف عمليات جراحية ، فضلاً عن إستراحة الأطباء وجراج بالدور الأرضى وذلك ضمن مشروعات التوسعات الجارية بمستشفيات أسوان الجامعية ، والتى تشمل أيضاً مشروع إنشاء قسم العظام الجديد ، والذى تم تنفيذه بنسبة 100 % ، وسيتم تشغيله قريباً بتكلفة 20 مليون جنيه ويضم 70 سرير و2 غرفة عمليات ، علاوة على إعادة تأهيل قسم الإستقبال القديم .

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