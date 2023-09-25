القوات الروسية تقصف أوديسا.. والهجمات تهدف لعرقلة صادرات الحبوب الأوكرانية.. وكييف تطالب بنزع السلاح من موسكو

قصفت القوات الروسية مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود في الساعات الأولى من صباح الاثنين، في إطار حملة غارات جوية مستمرة منذ أشهر بهدف عرقلة صادرات الحبوب الأوكرانية.

واشتعلت النيران في فندق أوديسا، المطل على ميناء العاصمة الإقليمية الخلاب، في الهجوم الذي وقع أثناء الليل بالصواريخ والطائرات بدون طيار، بينما تحطمت النوافذ في ميناء الركاب القريب حيث رست السفن السياحية قبل أن تشن روسيا غزوها الشامل العام الماضي.

وقال أوليج كيبر، حاكم منطقة أوديسا الجنوبية التي تضم العديد من الموانئ التي تم إغلاقها وقصفها كجزء من محاولة لخنق صادرات أوكرانيا من الحبوب والسلع الأخرى بما في ذلك الصلب: "هاجم الروس منطقة أوديسا بطائرات بدون طيار".

وقالت وزارة حالات الطوارئ الأوكرانية، إن روسيا دمرت الفندق التاريخي الذي كان يقع عند سفح سلالم بوتيمكين الشهيرة في أوديسا.

ونشرت مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الفندق والميناء يحترقان طوال الليل وصورًا التقطت لاحقًا لرجال الإطفاء وهم يقومون بفحص الحطام.

وظل الفندق فارغًا طوال السنوات القليلة الماضية. وكتب أندريه ييرماك، كبير موظفي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على قناة تيليجرام: “إن نزع سلاح روسيا أمر ضروري، لأن العالم لا ينبغي أن يتسامح مع رجل مجنون يحمل صواريخ”.

وقال الجيش الأوكراني إن مخزن حبوب أصيب أيضا بصاروخ روسي. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 20 من أصل 33 صاروخا وطائرة مسيرة استهدفت أوديسا ومناطق أخرى في الضربات الليلية.

وجاءت الضربات الأخيرة على أوديسا بعد أن رست ثلاث سفن شحن في نهاية هذا الأسبوع في مينائي تشورنومورسك وبيفديني القريبين.

وقال أولكسندر كوبراكوف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، إن السفن "تستخدم ممرًا مؤقتًا أنشأته البحرية الأوكرانية لتصدير 127 ألف طن من المنتجات الزراعية وخام الحديد إلى الصين ومصر وإسبانيا".

ويعانق الممر، الذي قامت أوكرانيا بحمايته بدفاعات جوية بعيدة المدى وصواريخ قدمها لها حلفاؤها الغربيون، ساحل منطقة أوديسا والجارتين الجنوبيتين لأوكرانيا، رومانيا وبلغاريا، وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي العسكري.

بعد تعرضه لهجوم بالصواريخ الأوكرانية، لم يتمكن أسطول البحر الأسود الروسي المتمركز في شبه جزيرة القرم المحتلة من فرض حصار بعد انسحاب موسكو في يوليو من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة يسمح بالمرور الآمن للسفن المحملة بالحبوب المتجهة إلى الأسواق العالمية خلال الحرب.