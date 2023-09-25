قراصنة ينشرون وثائق سرية تتعلق بإيران.. معلومات تفيد بالتخلص من الأكاديميين الداعمين لحرية المرأة.. وطهران تعلن صد الهجوم السيبراني

زعم عدد من قراصنة الإنترنت أنهم سيطروا على 500 خادم تابع لوزارة العلوم الإيرانية، وكشفوا عن مجموعة من الوثائق السرية المتعلقة بالاحتجاجات والمعارضين الأكاديميين.

وأعلنت مجموعة القراصنة "قيام سارنيجوني" (الانتفاضة حتى الإطاحة) التابعة لمنظمة مجاهدي خلق، أنها تمكنت من الوصول إلى أكثر من 20 ألف وثيقة.

وتتعلق بعض الوثائق التي نشرها المتسللون على حساباتهم على تليجرام وانستجرام بالتخلص من الأكاديميين الذين ينتقدون الحكومة أو يدعمون حركة المرأة والحياة والحرية.

وقد فتحت عملية التطهير الطريق أمام توظيف 15 ألف أستاذ وغيرهم من الموظفين الموالين للنظام في الجامعات.

وتخطط السلطات أيضًا لاعتماد إجراءات جديدة لاختيار الطلاب وطرد آلاف الطلاب الذين كانوا جزءًا من الحركة الاحتجاجية، حتى أنهم أعطوا الضوء الأخضر لقبول ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية في العراق وغيرها من الوكلاء في الجامعات الإيرانية.

وزعمت العلاقات العامة بالوزارة في بيان لها أن “خبراء فنيين يقظين” تمكنوا من صد الهجوم السيبراني وإغلاق موقع الوزارة مؤقتًا للتحقيق في الحادث.

وفي العام الماضي، استهدف قراصنة تابعون لمجاهدي خلق بوابات العديد من الوكالات الحكومية الأخرى بما في ذلك بلدية طهران، وهيئة الإذاعة الحكومية (IRIB)، والمكتب الرئاسي، ووزارات الخارجية والزراعة والإرشاد الإسلامي ونشروا الآلاف من المنشورات.

وتكشف وثيقة "سرية للغاية" نشرها قراصنة هذه المرة وقائع اجتماع المجلس الأعلى للثورة الثقافية، بما في ذلك البيانات الديموغرافية حول الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي بناءً على بيانات من وكالات الاستخبارات، بما في ذلك وزارة الاستخبارات واستخبارات الحرس الثوري الإيراني.

الوثيقة مؤرخة في 5 أكتوبر 2022، أي بعد حوالي ثلاثة أسابيع من وفاة ماهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في الحجز، مما أثار احتجاجات مناهضة للحكومة على مستوى البلاد، وتؤكد الوثيقة أن 82 بالمائة من المعتقلين في الأسبوعين الأولين من الاحتجاجات كانوا من المراهقين والشباب تحت سن الثلاثين، ويشكل الرجال الأغلبية بنسبة 88 بالمائة من جميع المعتقلين.

وتنص الوثيقة أيضًا على أن السلطات ليس لديها سجلات تتعلق بـ 93 بالمائة من المعتقلين وأن المتظاهرين روجوا للعصيان المدني في أماكن مثل البازارات ومترو الأنفاق وحافلات المدينة. وبحسب الوثيقة نفسها، فقد لوحظت "كراهية تجاه إيران والعداء والعصيان المدني" بين المتظاهرين.