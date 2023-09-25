محافظ بني سويف: انطلاق منافسات بطولة الصعيد للسباحة لمراكز الشباب في نسختها الثانية

انطلقت منافسات بطولة الصعيد الثانية للسباحة لمراكز الشباب، والتى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة على مدار 3 أيام متصلة، اليوم الاثنين، داخل حمام السباحة الأوليمبى بالاستاد الرياضى بمدينة بنى سويف، ويشارك فيها أكثر من 200 متسابقاً من 7 محافظات من محافظات الصعيد، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف .

وذلك بحضور ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب، وسام فاروق مدير عام أنشطة وفاعليات مراكز الشباب بالوزارة، حسين فرج مدير ادارة مراكز الشباب والهيئات، د. أحمد مختار، د. عاطف صلاح، خالد الحديدى ، خالد يسرى، شريف مجاهد مندوبى الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالوزارة ، رحاب صلاح مدير إدارة الشباب و القائمين على التنفيذ من الإدارة ، الكابتن محمد هارون ، الكابتن كمال موسى ) رؤساء لجنة الحكام بالاتحاد المصرى للسباحة

حيث أوضح مسؤولو الشباب والرياضة بالمحافظة، أن البطولة " التي تعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري تنفذها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات تحت إشراف د.محمد عبد القادر، الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بنى سويف " ادارة الشباب"و بمشاركة مراكز شباب محافظات الصعيد( بنى سويف - المنيا -أسيوط – سوهاج - الاقصر - قنا - اسوان )

حيث تقام البطولة خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري" للمراحل السنية ( سن 13 ، 14 سنة ) مواليد ( 2009/ 2010 ) ، ( سن 15 ، 16 سنة ) مواليد ( 2007 /2008 ) ، مواليد ( من 2006 حتى العمومى ) بواقع (5) أولاد + (5) بنات في كل مرحلة بإجمالي (30) سباحا وسباحة من كل محافظة ، ويتم تسليم الميداليات بعد كل سباق