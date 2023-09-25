جولد بيليون: عودة ارتفاع شراء الذهب بمقدار 2012 عقدا في أسبوع

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر، عودة ارتفاع في عقود شراء الذهب بمقدار 2012 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفض عقود بيع الذهب بمقدار 9287 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

قال تقرير جولد بيليون اليوم ، البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر عودة الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع عقود البيع التي شهدت تراجع، وهو ما قد ينذر بإمكانية عودة الإقبال على عقود شراء الذهب الآجلة خلال الفترة القادمة.

الأسبوع الماضي شهد خروج تدفقات من الاستثمارات المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب بمقدار 16 طن من الذهب، ليظهر هذا أن الطلب الاستثماري لا يزال ضعيفًا وأن ارتفاع العائدات سيضغط سلباً على المعدن الثمين.

وقد صرح صندوق SPDR Gold Trust أكبر صندوق استثمار متداول مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاته من الذهب انخفضت يوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2020.

أداء صندوق SPDR Gold Trust ارتفع منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 4.96% متراجعاً من أداء بنسبة 9% سجله خلال منتصف العام، حيث تراجع إجمالي الأصول في الصندوق إلى قرابة 55 مليار دولار.